Veranstaltungen in Nettetal Schwarz-weiße Krimi-Komödie in der Kulturaula

Ehring steht am Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr auf der Bühne des Seerosensaals, Steegerstraße 38, in Lobberich. Im Gepäck hat er sein aktuelles Bühnenprogramm „Stand jetzt“. Ehring ist bekannt als Moderator der TV-Sendung Extra 3. Sein neues Soloprogramm, das er nach Nettetal bringt, heißt: „Stand jetzt“. Wobei der aktuelle Stand in vielen Fragen völlig ungewiss ist. In Zeiten der „Zeitenwende“ ist schon so manche lieb gewordene Überzeugung über Bord geworfen worden. Politik ist oft nur noch hektische Schadensbegrenzung.