Jubilarin in Nettetal : Christel Honnes wird 90 Jahre alt

Jubilarin in Nettetal

Christel Honnes aus Lobberich wird am Donnerstag 90 Jahre alt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Lobberich In Lobberich feiert Christel Honnes am 25. März ihren 90. Geburtstag. Bis zu ihrem 70. Lebensjahr ist sie noch ins Fitnessstudio gegangen und auch heute macht sie jeden Morgen ihre Sportübungen. „Im Geist sind wir noch rege“, sagt Honnes über sich und ihren Mann Emil, „nur die Beine streiken inzwischen.“

Christel Honnes feiert am 25. März ihren 90. Geburtstag. Mit ihrem Mann, dem Uhrmacher Emil Honnes, lebt die gebürtige Krefelderin in Lobberich. Als Chefsekretärin hat sie mehrere Jahre im Rathaus gearbeitet. 1953 lernte sie ihren späteren Ehemann kennen, der zu dem Zeitpunkt Schützenkönig in Lobberich war.