Nettetaler Stadtgespräch Schaager in Schwerin, Leutherheide in Feierlaune, Sportler in Treue zum Klub

Nach vier Jahren Pause sind sie zum ersten Mal wieder zu einem Ausflug aufgebrochen. Die komplette Planung, Organisation und Durchführung war diesmal von Alexander Zohlen übernommen worden. Los ging es morgens früh um 5 Uhr, mit dem Netettaler Busunternehmen Pelmter. Die Gruppe kam dann planmäßig zur Mittagszeit in Undeloh an und startete mit der Kutschfahrt durch die Lüneburger Heide. Anschließend ging es weiter nach Lüneburg. Dort waren die Schaager zwei Tage zu Gast, erkundeten die Stadt und begegneten überall den Schauplätzen der Telenovela „Rote Rosen“. Dann ging es weiter Richtung Schwerin mit einem Zwischenstopp mit Führung durch Schloss Ludwigslust. In Schwerin gestaltete der Chor musikalisch in der Propsteikirche St. Anna die Vorabendmesse. Da Chorleiter Hans Josef Stieger, Organist Friedhelm Hommes und fast alle Sängerinnen und Sänger anwesend waren, wurde die Messe in C von Anton Bruckner gesungen – ein gelungener Abschluss der Chorreise.