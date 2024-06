Führungswechsel in Nettetal Feuerwehrchef Leo Thoenissen in Ruhestand verabschiedet

Zu den Herausforderungen, die Jansen mit seinen Kameraden zu bewältigen hat, gehört wie in anderen Kommunen: Die Wehren könnten mehr Freiwillige gebrauchen, die mithelfen, in der Stadt für Sicherheit zu sorgen. Eine Berufsfeuerwehr zu unterhalten, wäre für kleine Kommunen wie Nettetal eine immense finanzielle Belastung. Die möchte man zwar möglichst vermeiden. Aber auch für ihre Freiwilligen wird die Stadt in den nächsten Jahren tief in die Kasse greifen müssen, um ihnen bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Kostenpflichtiger Inhalt Um Platzmangel in den Gerätehäusern zu beseitigen und die Ausrüstuung zu erneuern und zu ergänzen werden in den kommenden Jahren mehr als zehn Millionen Euro benötigt.