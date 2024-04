Wechsel in Nettetal Chef der Biologischen Station geht in Ruhestand – und weiter in die Natur

Ein Rentner, der seine Tage auf dem Sofa verbringt, will Reichmann freilich nicht werden. „Ich werde dann weiter hinaus in die Natur gehen, allerdings dann ohne den Gedanken an den nächsten Jahresbericht und ohne Zeitdruck“, sagt Reichmann. Es dürfte also wieder so werden wie in jenen Tagen, in denen Reichmann als Jugendlicher fasziniert davon war, die Gänse und andere Vögel am Niederrhein zu beobachten. Aufgewachsen ist er in Haldern bei Rees.