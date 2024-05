Kritik im Nettetaler Stadtrat Politiker sind empört über Knöllchen für Gäste des Festes am 1. Mai

„Ein Akt der Willkür“, zürnte Renate Dyck. Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion ist mächtig sauer auf die Kreisverwaltung. Denn es waren Mitarbeiter dieser Behörde, die am 1. Mai beim grenzübergreifenden Fest am Tor 9 in der Nähe des ehemaligen Fliegerhorstes Knöllchen an Autos von Besuchern geheftet haben. „Der Landrat war auch eingeladen. Er wollte oder konnte nicht kommen, was weiß ich? Er war jedenfalls nicht da. Und ich frage mich, ob er auch ein Knöllchen bekommen hätte, wenn er da gewesen wäre“, schimpfte Dyck und fügte hinzu: „Wir sollten an den Landrat appellieren, die Knöllchen zurückzunehmen.“