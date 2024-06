Politik in Nettetal CDU und FDP wollen die Arbeit im Rathaus durchleuchten

Eine Finanzplanung mit Prioritätenliste für die Jahre bis 2033 hat die CDU schon Ende Mai angemahnt, als den Politikern Pläne für die künftige Entwicklung der Schullandschaft in Nettetal vorgestellt wurden. Was Fraktions-Chef Jürgen Boyxen damals schon angekündigt hat, ist nun in die Tat umgesetzt worden. Der Rat soll die Stadtverwaltung dazu verpflichten, für „alle derzeit absehbaren Investitionsvorhaben in dem Zeitraum von 2024 bis 2033 eine Finanzplanung zu erstellen“ und auch erklären, welche Maßnahmen davon vorrangig sind und wie sie finanziert werden könnten. Das fordert die CDU jedenfalls in einem Antrag. Und die Christdemokraten haben noch einen Wunsch, der Druck auf die Stadtverwaltung ausübt: Ein externer Dienstleister soll die Arbeitsweise und die Abläufe im Rathaus und in Nettebetrieb durchleuchten und Vorschläge entwickeln, wie dort womöglich effizienter und sparsamer gearbeitet werden kann.