Neujahrsempfang in Nettetal CDU fordert Investition in Leichtathletik

Das Thema Sport hatte der CDU-Stadtverband in den Mittelpunkt seines Neujahrsempfangs in „Haus Josten“ gestellt. Daraus ergab sich eine konkrete Forderung, wie CDU-Stadtverbandsvorsitzender Philipp Heks sagte: die Errichtung einer 400-Meter-Tartanbahn in Hinsbeck.