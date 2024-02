Pläne für neuen Terminal Cargobeamer intensiviert Gütertransport von und nach Nettetal

Kostenpflichtiger Inhalt Cargobeamer hat ein System entwickelt, bei dem Auflieger von Sattelschleppern ohne Einsatz von Kränen auf Eisenbahnwaggons geschoben werden können – und umgekehrt. Damit können auch solche Container von der Straße auf die Schiene gesetzt werden, die für das Verladen mithilfe von Kränen ungeeignet sind. Die Kombination aus dafür patentierten Waggons, Umschlagterminals und Logistiksoftware reduziere daher CO 2 -Emissionen und externe Kosten erheblich, sagt das Unternehmen. Gegenwärtig verkehren Cargobeamer-Züge in Deutschland, Kostenpflichtiger Inhalt Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich – etliche davon schon ab und nach Kaldenkirchen. Der Bau eines neuen Terminals soll die Umschlagkapazitäten dort erheblich erweitern. Bei den Verhandlungen mit der Nettetaler Stadtverwaltung und mit dem Kreis Viersen war lange Zeit die Anbindung des neuen Terminals an das Straßennetz im Bereich der Kreisstraße 2/ An der Kleinbahn ein Knackpunkt gewesen. Nachdem man sich im vergangenen Jahr dann auf ein Konzept eine Verteilung der Kosten geeinigt hatte, stand noch der Segen des Eisenbahnbundesamtes aus. Der ist laut Cargobeamer mittlerweile erteilt.