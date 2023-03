Wunsch des Bürgervereins in Nettetal-Kaldenkirchen Würdige Erinnerung an Synagoge gesucht

Der Ärger ist Elvire Kückemanns deutlich anzuhören. „Wer soll sich denn dabei etwas denken“, fragt die Vorsitzende des Kaldenkirchener Bürgervereins und deutet auf eine dunkelgraue Linie aus Pflaster, die sich von den rötlichen Steinen auf dem Gehweg an der Synagogenstraße abhebt. In der Tat: Dass das dunkle Pflaster nachzeichnet, wo in Kaldenkirchen einst die Synagoge stand, wird niemand einfallen, der nicht um den Standort weiß – oder eine Tafel entdeckt, die an einem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf die ehemalige Synagoge verweist. Noch unbefriedigender macht die Sache in Kückemanns Augen, dass entlang und zum Teil über die dunkle Pflasterung hinaus Parkbuchten eingerichtet sind. Ein würdiger Rahmen, an die ehemalige Synagoge und deren Zerstörung durch Nazis im November 1938 zu erinnern oder an Jahrestagen der Reichspogromnacht der Opfer des Holocaust zu gedenken, sei das nicht, findet Kückemanns.