Geplante Müllumladestation in Nettetal : Bürgerinitiative macht weiter Druck

Die Bürgerinitiative zeigt in Kaldenkirchen weiter Flagge und will auch bei einer Genehmigung der Müllumladestation weitermachen. Foto: Heribert Brinkmann Foto: Heribert Brinkmann

Kaldenkirchen Die Müllumladestation im Kaldenkirchener Gewerbegebiet Nettetal-West wird „Venete, so nicht“ kaum verhindern. Aber die Aktiven geben nicht auf und wollen auch nach Betriebsbeginn die gemachten Versprechen überprüfen.

Nachdem in den vergangenen Tagen Bewegung in das Thema Müllumlade – oder offiziell Wertstoff- und Logistikzentrum (WLZ) – in Kaldenkirchen kam, meldet sich auch die Bürgerinitiative „Venete, so nicht“ zu Wort. Obwohl der Kreis Viersen und sein Abfallbetrieb (ABV) mit einer baldigen Genehmigung ihrer Pläne durch die Bezirksregierung Düsseldorf rechnen, mahnt die Bürgerinitiative (BI) an: „Die Genehmigung zum Bau des WLZ in Nettetal ist noch nicht erteilt.“

Die Initiative wird erklärtermaßen ihre Tätigkeit nicht einstellen, sondern fortsetzen. Auch nach Inbetriebnahme der Anlage will sie die Einhaltung der Versprechen kontrollieren. Man wolle den ABV „gerne täglich an die Jeden-Tag-besenreinen-Hallen erinnern.“

INFO Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) hat am Standort Viersen eine Annahmestelle, in Süchteln an der Hindenburgstraße 160. Sie ist montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr geöffnet, samstags 7 bis 13 Uhr. 2005 ging das Inlandsgeschäft der alten Trienekens an die Stadtwerke Krefeld und firmiert seitdem unter EGN. Zuvor gehörte es zur RWE Umwelt AG und zur Rethmann AG & CO KG.

Kritisiert wird, dass nur von drei Einwänden die Rede sei. Das gab die Bezirksregierung nach Ende der Offenlegung bekannt. „Venete, so nicht“ erinnert daran, dass weit über 6000 Unterschriften gegen das Projekt des Kreises Viersen gesammelt und bei der Bezirksregierung hinterlegt worden seien. Auch fanden mehrere Versammlungen mit jeweils über 500 Teilnehmern statt. Außerdem habe man die wohl größte Demonstration gegen ein Bauprojekt im Kreis Viersen initiiert. Durch die Bedingungen während der Corona-Pandemie seien weitere geplante Protestaktionen nicht mehr umgesetzt worden.

Die Bürgerinitiative habe die Meinung einer Vielzahl von Menschen vertreten und stellvertretend die gesammelten Einwände überreicht. Da von nur drei Einwänden zu sprechen, verzerre das Bild. An die Politik gerichtet, kritisieren die Verantwortlichen: „Man kann davor natürlich weiter die Augen verschließen und weiterhin glauben, man würde im Sinne der Bürger handeln.“ Die Fraktionen in Nettetal müssten sich die Frage gefallen lassen, warum sie im Sinne ihrer Wähler nicht ebenfalls Einwände formuliert und eingereicht hätten.

Die Bürgerinitiative habe sehr auf die Gespräche mit EGN gesetzt, damit der Betrieb in Süchteln fortgesetzt werden könne und der Neubau in Kaldenkirchen verzichtbar werde. „Dass die Genehmigung der Anlage im Grundsatz nicht mehr zu verhindern war, hat die BI von Beginn an betont und hat auch nie das Gegenteil behauptet. Die Hoffnung lag immer auf einer Einigung zwischen EGN und ABV in Sachen Pachtlösung Süchteln. Erst durch das Bemühen der BI ist es überhaupt zu Verhandlungen zwischen EGN und ABV gekommen“, so die Bürgerinitiative.

Dass es zu keiner Einigung gekommen sei, findet man bei der Bürgerinitiative „sehr enttäuschend“. Es bestätige die Vermutung, dass dies auch nie wirklich im Interesse des ABV gelegen habe. Die Pachtlösung wurde nun durch den ABV abgelehnt. Dabei wird kritisiert, dass der ABV keine für den Bürger belastbare Zahlen und Fakten nennt. Diese bleibe der ABV bis heute schuldig. Die Bürgerinitiative befürchtet eine Preiserhöhung bei der Biotonne. Sie solle demnächst zu 110 Euro je Tonne entsorgt werden statt wie heute zu 83 Euro.