Bürgerbüro in Nettetals Speckerfeld Hausaufgabenhilfe für ein ganzes Quartier

Unterstützung benötigt auch eine Bevölkerungsgruppe, über die gern in Sonntagsreden gesprochen wird: Kinder. Um ihnen die Chance auf Bildung zu geben, benötigt es nicht nur Wissen, sondern auch Zuverlässigkeit und Zuwendung. Jeder noch so kleine Schritt sei ein weiteres Mosaiksteinchen, damit Kinder integriert werden und sich im Alltag zurechtfinden können, sagt Nora Campen. So bietet das Bürgerbüro auch eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung an. Einmal in der Woche kommen die Schülerinnen und Schüler für jeweils 60 Minuten in die Räume des Büros. Ein Team von derzeit neun Ehrenamtlerinnen kümmert sich um die vorwiegend aus der Grundschule kommenden Kinder.