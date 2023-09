Debatte in Nettetal Bürgerbegehren gegen Notunterkunft in Kaldenkirchen?

Der Kostenpflichtiger Inhalt geplante Umbau der ehemaligen Hauptschule in Kaldenkirchen in eine Notunterkunft für Geflüchtete schlägt weiter Wellen. „Wir sehen weiterhin einen enormen Klärungsbedarf und es als erforderlich an, dass dieses Thema sowohl politisch eingehend beraten als entschieden werden muss“, wandte sich jetzt die FDP in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses in einer Anfrage an Bürgermeister Christian Küsters. Es gehe nicht darum, ob Geflüchtete Hilfe bekommen sollten, betont FDP-Fraktions-Chef Johannes Peters: „Dies steht außer Frage und unseren Grundwerten nach nicht zur Diskussion!“ Die FDP wirft der Stadtverwaltung allerdings vor, ihre Pläne nicht ausreichend der Öffentlichkeit und der Politik mitgeteilt zu haben.