Aufruf der Stadt Nettetaler sollen sich an Einkaufstudie beteiligen

„Einkaufsverhalten und Einkaufsmöglichkeiten in NRW“ – das klingt erst einmal ein wenig abstrakt und weit weg vom Lobbericher oder Kaldenkirchener Alltag. Ist es aber nicht. Die Stadt Nettetal gehört nämlich zu den 20 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die für ein vom Land in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt mit diesem Namen ausgewählt wurden. Bestandteil des Projekts ist eine Befragung von Verbrauchern, die via Internet abgewickelt werden kann. Nettetals Bürgermeister Christian Küsters ruft die Bürger, die in Nettetal wohnen, arbeiten, einkaufen oder Urlaub machen, dazu auf, an dieser Befragung mit Auskünften teilzunehmen und das Forschungsprojekt so zu unterstützen.