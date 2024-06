Buch von Holger Falk aus Nettetal Tipps für Laufanfänger, die glücklich werden wollen

Sich Ziele zu setzen, sei etwas Feines, aber erreichbar sollten sie sein, rät der Autor. „In all meinen Laufjahren sind mir so viele Menschen begegnet, die an ihrer eigenen und nicht selten zu hoch gesetzten Messlatte als Einsteiger gescheitert sind. Daher weiß ich, wo bei den meisten Lauf-Neulingen im wahrsten Sinne der Schuh drückt“, sagt Falk. Mit „Happy Runner“ definiert er ein realistisches wie erreichbares Ziel und lässt dennoch dem Laufanfänger Freiraum – Stichwort „innerer Schweinehund“. „Als Autor ist mir sehr wichtig, nicht nach dem Motto aufzutreten ,So und nicht anders hast du das zu tun’, sondern die Menschen über mein Konzept und meinen Trainingsplan zu erreichen und darzulegen, dass man seinen Körper mitnehmen muss, damit der Einstieg ins Laufen wirklich klappt und Freude bereitet.“