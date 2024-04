Viele Vogelschüsse bei den Bruderschaften Eine Saison mit nur einem Schützenfest in Nettetal

Es gibt in Nettetal nur ein Schützenfest in der Saison 2024. Das richtet die Schützengesellschaft Kaldenkirchen-Bruch –mit Schützenkönig Stephan Leven und seinen Ministern Marc Janssen und Peter Küppers – vom 30. August bis zum 3. September aus. Sonst jagt in Nettetal zwischen der Humpenparty am 25. Mai bei der St.-Maria-Bruderschaft Breyell und der „PIB“ (Party in Breyell) am Turm der St.-Lambertus-Bruderschaft Breyell am 24. August ein Vogelschuss den anderen.