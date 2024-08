Brauchtum in Nettetal Breyeller Bruderschaft ermittelt einen neuen König

Nach fünf Jahren geht die Amtszeit von König Lukas Terporten und seiner Minister Matthias Terporten und Christian Heimers zu Ende. Er hat die längste Amtszeit eines Königs in Breyell-Natt – bedingt durch die Corona-Pandemie. Erstmals wird der neue König in einem neuen Rhythmus ermittelt, quasi anderthalb Jahre vor dem Jubiläumsschützenfest. Um 16.30 Uhr wird die 72-Stunden-Aktion des BDKJ seinen Abschluss finden. Die Jungschützen der Bruderschaft haben dabei im April in 72 Stunden über 100 Bienen- und Insektenhäuser gebaut und verteilen den Erlös an gemeinnützige Vereine in Nettetal (nettetal-summt.de). Ab 20 Uhr feiert die Bruderschaft den Krönungsball in der Festhalle Nisters. Am Sonntag ist der Umzug zur Messe in St. Lambertus Breyell um 11.15 Uhr.