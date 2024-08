Sichere Schulwege in Nettetal Hol- und Bringzonen für Elterntaxis sind eingerichtet

An der unmittelbaren Umgebung der katholischen Grundschule an der Sassenfelder Straße wurden nun drei dieser Hol- und Bringzonen eingerichtet, an denen jeweils ein eingeschränktes Halteverbot zu festgelegten Zeiten gilt. Das teilte Sophie Kohlen vom städtischen Ordnungsamt mit. Die erste und die zweite befinden sich direkt am Neubau des Nettetaler Krankenhauses. Dort, gleich nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr auf die Sassenfelder Straße, erkennt man die beiden Schilder für die Elternhaltestellen an zwei Parkbuchten. Von dort aus gehen die Kinder bis zu der Stelle, wo sie von den Schülerlotsen sicher auf die andere Straßenseite gebracht werden. Die Parkplätze direkt an der Schule sind dem Lehrerkollegium vorbehalten.