Feuerwehreinsatz in Lobberich : Briefkasten an der Marktstraße angezündet

Briefkasten an der Marktstraße angezündet

Feuerwehreinsatz in Lobberich

Die Polizei sucht Zeugen für eine Brandstiftung in Lobberich. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Lobberich Aufmerksame Zeugen meldeten einen brennenden Briefkasten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Gegen 4.20 Uhr am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Marktstraße in Lobberich gerufen. Zeugen hatten einen brennenden Briefkasten der Deutschen Post gemeldet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162 3770.