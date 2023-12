Advent in Nettetal Breyell baute Budenstadt beim Lambertiturm

„Klein, aber fein“, so sollte die Devise beim Adventsmarkt in Breyell lauten – und wenn sie auch nicht zu den größten in der Region gehört, so lockte die Budenstadt am Wochenende dennoch viele Besucher auf den Platz zu Füßen des Lambertiturms. Es mag über die übliche Vorfreude auf Weihnachten hinaus auch ein bisschen Neugier mit im Spiel gewesen sein. Denn der Verkehrsverein Breyell hatte ein neues Beleuchtungskonzept entworfen. Die alten Lampen, die früher über die Straße im Ortskern gehängt wurden, waren in die Jahre gekommen. Der neue Ansatz für stimmungsvolle Leuchtmittel sah daher mit Lichtern geschmückte Bäume vor.