Koordinator der Aktion in Nettetal In 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen

Die Bruderschaft des 54-jährigen Bankers nimmt beispielsweise auch teil. „Meine Bruderschaft macht Bienenhäuschen in drei verschiedene Größen. Wir verkaufen die Insektenhotels. Der Erlös geht an soziale Zwecke“, sagt Terporten. Das eingenommene Geld soll zur Hälfte der Martinsverein in Breyell bekommen und die andere Hälfte ist für Jugendeinrichtungen in Nettetal bestimmt. Das nötige Material müssen sich die Breyeller Jugendlichen in den 72 Aktions-Stunden besorgen und die Häuschen bauen. Die Breyeller haben für diese Aktion eigens eine Internetseite eingerichtet: www.nettetal-summt.de. Gutscheine für die Bienenhotels können dort geordert werden.