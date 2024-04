Johann Peters aus Nettetal Der Rheinländer, der das Westfalenlied komponierte

Bereits 2001 hatte die Familie die Nachlässe ihres Ur-Ur-Großvaters Johann Peters und dessen Sohnes Moritz Peters (1863-1934) an den damaligen Kulturdezernenten Prof. Leo Peters – nicht verwandt mit dem Komponisten – übergeben. Nun folgte die Übergabe der großformatigen Ölgemälde an die Bibliothek. Martin Peters dankte im Namen der Familie, dass die Bilder einen würdigen Platz in der Stadt Nettetal und im Geburtsort des Komponisten, Breyell, gefunden haben. Auch die Initiatoren Rolf Ingenrieth und Günter Cox sowie Leo Peters und Bürgermeister Christian Küsters gingen in Ansprachen auf das Leben und Wirken des Komponisten ein. Zwei Filme mit Erläuterungen sowie ein Film von 1935 von der „Johann Peters-Gedächtnisfeier“ rundeten die Feier ab.