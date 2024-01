Neues Angebot in Kita in Nettetal Erste „Schatzsuche“-Kita hilft Familien, Krisen besser zu meistern

Weitere Einrichtungen werden ebenfalls das „Schatzsuche“-Zertifikat erhalten: Bis April folgen drei Kitas in Viersen, zwei in Tönisvorst, eine in Grefrath sowie je eine in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten. In Nettetal geht es im März mit der katholischen Kita St. Anna in Schaag weiter.