Unfall in Nettetal-Breyell : Radlerin kollidiert mit Auto: schwer verletzt

Nettetal Die Pedelcfahrerin ohne Helm stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Schwer verletzt hat sich eine Pedelecfahrerin bei einem Unfall in Nettetal-Breyell. Laut Polizei war die 45-jährige Breyellerin am Dienstag um 14.55 Uhr auf der Straße Metgesheide in Richtung Fongern unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 kollidierte sie in der Kreuzung mit einem von rechts über die Metgesheide kommenden Wagen eines Dortmunders (60). Die Frau wurde ins Hospital gebracht.