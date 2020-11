Veranstaltung am Ehrenmal in Breyell : Gedenken an Pogromnacht 1938

Gedenken an Pogromnacht 1938

Veranstaltung am Ehrenmal in Breyell

Nettetal Die traditionelle Erinnerung an die Pogromnacht 1938 fand wegen der Corona-Pandemie im kleinen Kreis in Nettetal-Breyell statt. 2021 wird hoffentlich wieder eine größere Veranstaltung möglich sein.

2019 gedachten viele Nettetaler am 8. November der Opfer der Pogromnacht. Am 9. November 1938 hatten Nationalsozialisten Synagogen zerstört, Geschäfte geplündert und Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens initiiert. In Kaldenkichen wurde etwa der Betsaal zerstört.