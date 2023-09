Brauchtum in Nettetal Breyell feiert Schützenfest — erstmals mit Ministerin

Die Bruderschaft startet am Freitag, 15. September, um 18.30 mit einer Messe für die lebenden und verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche Lambertus. Um 20 Uhr steigt die „PIB“-Party im Festzelt zur Musik von Plutonium. Am Samstag,

16. September, errichtet die Bruderschaft um 16 Uhr den Prunkbaum am Königshaus Dohrstraße. Um

20 Uhr feiert sie „Breyell and Friends“ im Festzelt mit der Band Soundconvoy. Am Sonntag, 17. September, nach dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Breyeller Pfarrkirche, ist erstmals ihr Großer Zapfenstreich auf dem Breyeller Lambertimarkt. Um 11.15 Uhr beginnt der musikalische Frühschoppen. Um 16 Uhr startet der große Festzug mit anschließendem Ausklang im Festzelt mit „Marcel Simons“. Am Montag, 18. September, treffen sich die Breyeller um 15.30 Uhr im Festzelt zum Klompenball mit der Band „Heier Jonges“. Dazu gibt’s Kaffee und Kuchen sowie viele Überraschungen. Dienstag, 19. September, um 17.15 Uhr geht’s los mit der Königsparade am Kastell. Um 20 Uhr beginnt der Königs-Gala-Ball im Festzelt mit Musik von Saturn.