Vorfall in Nettetal : Elfjähriger bei Unfall in Breyell verletzt

Die Fußgängerampel am am Felderend zeigte wohl Rot für den Elfjährigen. Foto: dpa-tmn/Bodo Marks

Nettetal Bei einem Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug wurde ein elfjähriger Schüler, der zu Fuß unterwegs war, verletzt. Der Junge aus Nettetal wollte am Mittwoch um 15:20 Uhr an der Fußgängerfurt am Felderend in Breyell die Straße überqueren.

