Polizei sucht Zeugen Einbrecher in Nettetal-Breyell hebeln Werkstatttür aus

Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, haben Unbekannte in eine Werkstatt am Felderend in Breyell eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, haben sie eine Kassette mit einem dreistelligen Geldbetrag in Euro und diverse Werkzeuge entwendet. Die Unbekannten hatten nach ersten Erkenntnissen die Werkstatttür, die zum Hof führt, ausgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Die Polizei fragt: Wer hat in der Tatzeit etwas bemerkt? Hinweise an: Ruf 02162 3770.