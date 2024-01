Vorfälle in Nettetal-Breyell Diebe in der Nacht unterwegs - Polizei ermittelt

Zwei Einbrüche haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Nettetal-Breyell ereignet: Eine Hauseigentümerin (39) an der Lobbericher Straße schilderte der Polizei, dass ein Zaunelement ihres Gartens demontiert und ein elektronisches Gerät gestohlen wurden. Ihrem Nachbarn (33) war beim Öffnen der Garagentür ein beschädigtes Türblech aufgefallen. Die Einsatzkräfte fanden Hebelspuren an der Türzarge. Aus dem Garten wurde ein Gerät gestohlen. Einer weiteren Nachbarin waren gegen 4 Uhr Geräusche und ein schwarzer Pkw aufgefallen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Kontakt: 02162 3770.