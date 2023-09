25 Jahre HPZ Breyell „Nicht einfach nur ein Arbeitsplatz“

Noch im selben Jahr nahm ein Neubau an der Adresse Am Bahndamm 15—17 seinen Betrieb auf. Zu den 70 Plätzen am Lötscher Weg kamen 210 weitere Arbeitsplätze. Die Nachfrage riss nicht ab. Eine Warteliste entstand. Das HPZ erhielt die Möglichkeit, ein Nachbargrundstück neben dem Neubau zu bekommen und baute dort das Werk II. 2006 folgte die Eröffnung mit zusätzlichen 150 Plätzen. Zeitgleich wurde der Standort Lötscher Weg aufgelöst. Vor fünf Jahren kam ein kleiner Teilanbau dazu, so dass die Zahl der Arbeitsplätze für die Mitarbeiter auf 380 Menschen mit Handicap gestiegen ist. Dazu kommen 100 angestellte Fachkräfte, die anleiten und betreuen.