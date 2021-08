Brand in Nettetal : Feuer in einer Hütte des Angelvereins in Breyell

Nettetal In der Nacht zu Samstag ist in Breyell in einer Anglerhütte ein Feuer ausgebrochen. Es konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei fragt, wer im Bereich der Breyeller Straße oder am Windmühlenbruch Verdächtiges bemerkt hat.

Bereits in der Nacht zu Samstag, 21. August, ist an einer Hütte eins Angelvereins in Breyell ein Schaden durch Feuer entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war in der Nacht um kurz vor 3 Uhr ein Mitglied des Vereins zufällig auf der Breyeller Straße in Richtung Lobberich unterwegs. Als der Mann an dem Gelände des Angelvereins vorbeikam, bemerkte er das Feuer. Er ging sofort auf das Grundstück und begann, das Feuer selbst zu löschen. Er konnte auch ein weiteres Vereinsmitglied, das in unmittelbarer Nähe wohnt, alarmieren. Gemeinsam löschten die beiden Männer das Feuer. An der Hütte entstand nur geringer Schaden, ein Teil des Inventars fiel allerdings den Flammen zum Opfer. Die Polizei fragt nun: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Breyeller Straße, am Windmühlenbruch oder den anderen Netteseen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162 3770 an die Ermittler des KK1.