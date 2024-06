Diagnosen und Prognosen Nettetal braucht viel mehr Grundschul-Räume

Der Schulentwicklungsplan war in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport der Auslöser für eine tiefer gehende Diskussion, was sich die Stadt in den nächsten zehn Jahren eigentlich an Investitionen leisten kann oder was an Pflichtaufgaben sofort und später umgesetzt werden kann. Aber was steht denn wirklich im Schulentwicklungsplan? David Rupp vom Bonner Beratungsbüro Biregio erläuterte rund eine Dreiviertelstunde lang die Prognosen der Gutachter. Die Bonner erwarten ein moderates Wachstum der Bevölkerung, was sich natürlich auch auf die Schulen auswirkt. Für 2032 bis 2042 kann Nettetal auf über 45.000 Einwohner anwachsen, bevor die Bevölkerungszahl in 30 Jahren wieder schrumpft. Linear fortgeschrieben, also nur der Saldo aus Geburten- und Sterbezahlen, würde Nettetal kontinuierlich an Einwohnern verlieren. Von heute 43.500 würden die Zahlen auf 33.000 sinken – wären nicht Zuzüge von jungen Familien und Flüchtlingen.