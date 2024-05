Vorfall in Nettetal War es Brandstiftung? Polizei ermittelt

(busch-) Wer hat beobachtet, wie das Feuer an einer Gartenlaube auf einem Grundstück an der Feldstraße in Nettetal-Kaldenkirchen ausgebrochen ist? Das fragt die Polizei, nachdem das Objekt am Mittwoch gegen 9.30 Uhr vollständig von den Flammen zerstört wurde. Zurzeit kann die Polizei nicht ausschließen, dass die Hütte, die sich an der Feldstraße in Nähe der Bahngleise befand, absichtlich in Brand gesteckt wurde. Sie hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung.