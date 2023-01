Mehr als 30 Feuerwehrleute im Einsatz Brand beschädigt Kita-Neubau in Nettetal

Nettetal · Ein Brand auf der Baustelle des neuen Kindergartens in Nettetal-Lobberich hat in der Nacht zu Donnerstag, 19. Januar, die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Polizei ermittelt und sucht nach der Ursache für das Feuer.

19.01.2023, 16:37 Uhr

Der Kita-Neubau nach den Löscharbeiten: Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Foto: Stadt Nettetal