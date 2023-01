Bauvorhaben in Nettetal Brache in Breyell wird mit Häusern bebaut

Der Stadtrat hat im März 2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Br-292 „Lobbericher Straße/Hühr“ beschlossen. Das Plangebiet befindet sich zwischen der Lobbericher Straße im Südosten der Straße Hühr und dem Hührer Graben im Nordwesten auf einer Brachfläche in Breyell, die zuvor für Erwerbsgartenbau genutzt wurde. Dort sollen stattdessen Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Jeder kann sich ab sofort bis Freitag, 3. März, über diese Planung informieren. Zudem lädt die Verwaltung für Mittwoch, 1. Februar um 18 Uhr in die Mensa der Städtischen Gesamtschule Nettetal, Von-Waldois-Straße 6, in Breyell zu einer Informationsveranstaltung ein. Wie die Stadt mitteilt, können in dieser Zeit auch Anregungen und Bedenken zur Niederschrift vorgebracht werden.