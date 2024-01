Denkmäler in Nettetal Die Kapelle, die aus dem Gebüsch befreit wurde

Über Casper und Johannes Teller ging der Hof durch Heirat 1826 an Elisabeth Teller und Arnold Karemakers. Nach deren Tod wurde er 1875 versteigert. Der Hof ging an Wilhelm Hüpen, den größten Teil der Ackerflächen erwarben die Bauern der Nachbarschaft. Durch den Erwerb des zugehörigen Landes kam das Kapellchen in den Besitz des heutigen Karemakershofs (heute Christoph Pasch, Voursenbeck). 1934 heiratete der Landwirt Mathias Pasch die Erbin des Hofes, Maria Lendackers. Heute wird der Karemakershof in vierter Generation von der Familie Pasch geleitet.