Jugendlicher half bei der Fahndung : Frau wird am Markt sexuell genötigt

Eine sexuelle Nötigung gab es in Kaldenkirchen: Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr wurde eine Frau Opfer einer sexuellen Nötigung am Marktplatz. Das teilte die Polizei mit. Beherzte Zeugen, darunter ein couragierter Jugendlicher, eilten ihr zur Hilfe. Der Verdächtige flüchtete zunächst. Am Mittag informierte ein 16-Jähriger die Polizei. Der Jugendliche gab an, dass er beobachtet habe, wie ein nackter Mann eine dort wartende blonde Frau an der Bushaltestelle attackierte und augenscheinlich versuchte, sie zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Der Jugendliche lief vom Markt laut schreiend in Richtung Bushaltestelle. Der Verdächtige flüchtete. Die Frau stieg in den Bus L95 und fuhr damit Richtung Lobberich davon. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden. Um 16.45 Uhr meldete sich erneut der 16-Jährige bei der Polizei. Er erklärte, dass er den Tatverdächtigen wiedererkannt habe. Der Junge verfolgte den Mann, der ein Mehrfamilienhaus betrat und alarmierte die Polizei. Einer Kontrolle durch die Polizei entzog sich der Mann durch Flucht, konnte aber gestellt werden. Der Mann, der verwirrt wirkte, leistete erheblichen Widerstand. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Amphetaminen. Die Ermittlungen dauern an.