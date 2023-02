Ausstellungsstück in Nettetal Biologische Station zeigt präparierten Uhu

Für die Bildungsarbeit des Infozentrums der Biologischen Station in Hinsbeck hat der Förderverein Krickenbecker Seen die Herstellung eines Uhu-Präparats ermöglicht. Der Vereinsvorsitzende und NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk übergab den präparierten Vogel dem Leiter der Biologischen Station Krickenbecker Seen, Ansgar Reichmann. Der Uhu ist nun in der Ausstellung des Infozentrums zu sehen. Dort kann sein enormer Körperbau mit kräftigen Krallen und seine Federohren, die bis zu acht Zentimeter lang werden können, betrachtet werden. Die Öffnungszeiten des Infozentrums sind von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.