Kunst und Natur in Nettetal Lobbericher zeigt bezaubernde Tierporträts aus der Heimat

So unterschiedlich die darauf zu sehenden Tiere sind, eins haben sie alle gemeinsam. Sie alle wurden von Wolfgang Tretbar in Nettetal aufgenommen. Der 68-jährige Lobbericher ist ein begeisterter Hobbyfotograf und stellt seine Arbeiten zum ersten Mal im Infozentrum aus. Unter dem Titel „Ein Blick – Einblicke in die Natur“ hat er 60 Ausnahmen ausgewählt, die er in insgesamt 25 Rahmen kunstvoll zusammengestellt hat. „Ich habe schon in meiner Jugend fotografiert. Das war aber ein Intermezzo. Später ging es zum Knipsen raus, das heißt, ich habe mit Automatik fotografiert, weil ich keine Ahnung von der Technik hatte“, erzählt Tretbar. „Meine Frau Birgit und ich sind viel gereist, allein durch unser Hobby Marathonlauf. Die gemachten Fotos waren Momentaufnahmen, die allerdings keiner Qualitätsprüfung Stand gehalten hätten.“