Biologische Station in Nettetal 2024 ist Volkszählung bei den Libellen

Libellen legen ihre Eier im Gewässer ab. Je nach Art brauchen die Larven ein bis drei Jahre zur Entwicklung. Die Pechlibelle mit ihrem schwarzen Körper und dem hellblauen Punkt entwickelt sich innerhalb eines Jahres. Heidelibellen brauchen drei Jahre. „Es gibt auch Libellen, die sieben Jahre benötigen. Dazu gehört beispielsweise die Quelljungfer, die, wie der Name es sagt, die Eier im Quellsumpf ablegt“, sagt Pleines. Die Larven häuten sich regelmäßig unter Wasser, bevor sie aus dem Wasser hervorkommen und an Pflanzen in Ufernähe schlüpfen. Dort bleiben die Larvenhäute an den Pflanzen zurück. Das Schlüpfen geschieht in den frühen Morgenstunden, zu einer Zeit also, in der noch nicht so viele Fressfeinde unterwegs sind. Die frisch geschlüpften Libellen benötigten ein bis zwei Stunden bis sie flugfähig sind, da die Flügel noch weich sind und aushärten müssen.