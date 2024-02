Projekt für Ehrenamtler in Nettetal Pflegekräfte auch im Biotop gesucht

Die Pflege von Biotopen, gerade in Naturschutzgebieten, ist eine wichtige Aufgabe. So sollen diese wertvollen Lebensräume für Pflanze und Tier auch zukünftig erhalten bleiben. Für die Biologische Station Krickenbecker Seen (BSKS) ist die Biotoppflege längst „täglich Brot“. Seit über 30 Jahren blickt der in Hinsbeck-Hombergen beheimatete Verein auf praktische Erfahrungen in der Biotoppflege zurück. Nun will die BSKS in diesem Jahr gemeinsam mit dem Naturpark Schwalm-Nette ehrenamtliche Biotoppflegerinnen und -pfleger ausbilden. Ein Informationsabend gibt einen Überblick, an fünf weiteren Terminen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Aufgabe vorbereitet und entsprechend geschult.