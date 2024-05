Nein zu Nettetals Wunsch Kein Schulversuch – Bildungsministerin bleibt hart

Hartnäckigkeit zahlt sich aus? In diesem Fall nicht: NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller hat es erneut abgelehnt, Nettetal einen Schulversuch an der Realschule in Kaldenkirchen zu erlauben. Die Stadt sähe dort gerne schon ab der fünften Klasse ein Lernangebot gemacht, das nach den Bedürfnissen von Schülern mit Hauptschulempfehlung und denen mit Realschulempfehlung differenziert. Ein Ansinnen, bei dem sich die Bezirksregierung quer gestellt hat, weil es so im nordrhein-westfälischen Schulsystem nicht vorgesehen ist.