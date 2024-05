Bilanz der Stadt Unwetterschäden kommen Nettetal teuer zu stehen

„Besonders schwer vom Unwetter betroffen waren die Stadtteile Breyell und Leuth“, heißt es in der von der Stadtverwaltung inzwischen erstellten Bilanz der Schäden des sintflutartigen Regens am Abend des 2. Mai. Dabei ist die zumindest die Liste der öffentlichen Gebäude, die von den Regenfluten in Mitleidenschaft gezogen wurden, für Leuth ziemlich kurz. Das Feuerwehrhaus am Buscher Weg 5 steht darauf mit dem Vermerk „Wassereintritt und Schlamm im Keller, in der unteren Garage und Vorplatz“. 25 Zentimeter hoch hatte das Wasser darin gestanden. Ein Teil des Mobiliars war reif für den Müll. Zur Höhe des Schadens kann die Stadt noch keine Angaben machen.