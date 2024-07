Nach vier Aktionen in Nettetal Stadt betrachtet Kontrollen in Leiharbeiter-Unterkünften als wirksam

Unter Vermietern und Hauseigentümern, die in Nettetal Leiharbeiter beherbergen, dürfte es sich mittlerweile herumgesprochen haben: Die Stadtverwaltung hat im Verein mit weiteren Behörden ein Auge auf die Wohnverhältnisse – und nicht nur auf diese. Denn bei den nun schon vier Kontrollaktionen in Unterkünften für Leiharbeiter, waren nicht nur Vertreter der Stadt Nettetal, sondern auch des niederländischen Arbeitsschutzes und der Steuerfahndung dabei. So war es auch bei der jüngsten Aktion vor knapp zwei Wochen in Häusern an der Heerstraße und am Königspfad. Die Niederländer sind regelmäßig mit dabei, so Nettetals Ordnungs-Dezernent Andreas Rudolph, weil sie prüfen wollen, ob die von den meist in den Niederlanden eingesetzten Leiharbeitern geforderten Mietzahlungen für Unterkünfte in Deutschland mit dem niederländischen Arbeitsrecht vereinbar sind. Interessant ist nicht zuletzt, ob Wucherpreise verlangt werden – und ob auch alle Einnahmen ordnungsgemäß versteuert werden. Eine Frage, für die sich die begleitenden Steuerfahnder sehr interessieren.