Zeugen gesucht : Bewaffnetes Trio entführt Rollerfahrer in Nettetal

Nettetal-Breyell Das 20-jährige Opfer musste einen Verwandten anrufen und um Geld fragen. Die Polizei konnte drei Verdächtige festnehmen und sucht nach weiteren Zeugen.

Ein Nettetaler (20) ist Donnerstagabend von drei Männer in ein Auto gezerrt und später verletzt worden; dies teilte die Polizei mit. Das Trio wollte von seinem Opfer offenbar eine vierstellige Summe erpressen. Der 20-Jährige fuhr mit einem Roller auf der Christian-Rötzel-Allee in Breyell, als ihn ein Auto stoppte. Zwei Insassen stiegen aus, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe, schlugen ihn, zerrten ihn in den Wagen und wollten mit ihm zur Sparkasse in Lobberich fahren.