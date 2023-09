In der „Arche“ Nettetal Betreuungsangebot für Kinder während der Herbstferien

Was tun, wenn das Kind Herbstferien hat, aber die Eltern nicht? Die Herbstferienbetreuung der Stadt Nettetal kann da zumindest in der ersten Ferienwoche für einige Kinder aus Lobberich Hilfe leisten. Sie wird in diesem Jahr von Montag, 2. Oktober, bis Freitag, 6. Oktober, angeboten. „Die Regelbetreuung findet zwischen 9 und 16 Uhr statt und kostet 20 Euro pro Kind. Es kann zusätzlich eine Frühbetreuung gebucht werden, welche um 7.30 Uhr beginnt. Diese Frühbetreuung kostet zusätzlich acht Euro“, teilt die Stadt mit. Einige Restplätze sind noch frei.