Montel-Allee in Nettetal-West Betonklötze sollen in Gewerbegebiet für weniger parkende Lkw sorgen

An der Zillessen-Allee im Gewerbegebiet Nettetal-West haben sie sich nach Ansicht der Stadtverwaltung schon bewährt. Darum soll nun auch die anschließende Montel-Allee damit bestückt werden: Betonklötze. Diese sollen in den Parkbuchten an der nördlichen Seite der Allee so aufgestellt werden, dass nur noch Personenwagen dazwischen parken können. Das geschehe zum Schutz der Rasenstreifen und der Bäume, die dort im November gepflanzt werden sollen, sagt die Stadtverwaltung.