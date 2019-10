Nettetal : Müllumlade: Beteiligung der Öffentlichkeit in diesem Jahr?

Müllumlade: Beteiligung der Öffentlichkeit in diesem Jahr?

Mit Protestbannern wie diesem an einem Haus in Kaldenkirchen geht eine Bürgerinitiative gegen die Pläne des Abfallbetriebes des Kreises vor. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Der Kreis will knapp zehn Millionen Euro in den Bau des Wertstoff- und Logistikzentrums für rund 150.000 Tonnen Müll im Jahr investieren.

Was tut sich eigentlich in Sachen Müllumladestation im Gewerbegebiet Nettetal-West in Kaldenkirchen? Beim Kreis Viersen hieß es lediglich, der Antrag werde von der Bezirksregierung geprüft. Auf Nachfrage informiert Dagmar Groß, Pressesprecherin der Bezirksregierung, zum Stand der Dinge: Der Antrag zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für das Wertstoff- und Logistikzentrum des Abfallbetriebs des Kreises Viersen wurde im September 2018 bei der Bezirksregierung eingereicht. Die Prüfung der Unterlagen ergab, dass Ergänzungen erforderlich waren. Nachdem der Antragsteller die Antragsunterlagen ergänzt hatte, wurde die formelle Vollständigkeit festgestellt und die vorgeschriebene Beteiligung anderer Behörden eingeleitet. Im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens ergaben sich weitere Nachforderungen, wodurch erneut eine Überarbeitung beziehungsweise Ergänzung der Antragsunterlagen von Seiten des Antragstellers erforderlich wurde.