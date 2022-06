Nettetal ist Teil der Leader-Region : Regionalforum sucht Visionen für die Zukunft

Nettetal Nettetal ist zusammen mit Straelen, Geldern und Kevelaer Mitglied der Leader-Region. Jetzt wurde die Verlängerung des Projekts genehmigt. Ein Regionalforum am 22. Juni will über neue Aktionen diskutieren.

Wie wollen wir in Zukunft leben und wirtschaften? Welche Dinge können wir hier vor Ort gemeinsam anpacken? Wie bleiben unsere Dörfer lebendig? „Gemeinsam Zukunft schaffen“ ist das Motto des „Lei.La-Regionalforums“ am 22. Juni im Haus der Vereine in Geldern-Pont. Eingeladen sind Menschen aus Nettetal, Straelen, Geldern und Kevelaer, denen eine nachhaltige Zukunft für die Region am Herzen liegt und die mit eigenen Ideen diesen Weg aktiv mitgestalten möchten.