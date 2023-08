Todesfall beim Großen Preis von Nettetal Bestürzung und Ungewissheit nach tödlichem Unfall bei Radrennen

Es war womöglich ein Zusammenstoß zweier Fahrer, der zu dem tödlichen Unfall beim Radrennen in Nettetal-Breyell am Sonntag, 20. August, geführt hat. Die Polizei ist mit den Ermittlungen der Unfallursache noch nicht am Ende, teilte nach Auswertung erster Zeugenaussagen am Montag nur so viel mit: Bei dem Unfall kurz nach 13 Uhr auf der Dohrstraße fuhren zwei Rennradfahrer nebeneinander, als sich nach bisherigem Erkenntnisstand zunächst ihre Räder berührten und dann ineinander verhakten. Beide Sportler, so die Polizei weiter, fuhren gegen einen Bordstein und stürzten. Sie überschlugen sich dabei und prallten nach Angaben eines Zeugen gegen einen Baum.